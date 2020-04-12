أحدهما ينتهي في منتصف يوليو.. سيناريوهان لاستكمال بطولة الكالتشيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية، إن هناك سيناريوهان أمام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لاستكمال منافسات البطولة المحلية وسط احتمالات كبيرة بالعودة إلى التدريبات في الرابع من مايو المقبل.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف الانشطة والمجالات في مختلف أنحاء العالم ومن بينها إيطاليا التي شهدت ارتفاع في حالات الوفاة والإصابة بالوباء.

وكان مسئولو الكرة الايطالية، قد أعلنوا في وقت سابق تمديد فترة التوقف حتى الثالث من مايو.

وزعمت العديد من الصحف الإيطالية، أنه من المتوقع استئناف التدريبات في الرابع من مايو المقبل، على أن تعود المباريات بنهاية شهر مايو وتنتهي في الثاني عشر من يوليو.

وقالت صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، أنه من المحتمل أن يتم السماح للاعبين بالتدريب اعتبارًا من 4 مايو، على أن يتم الالتزام بقواعد الصحة العامة والتدرب في مجموعات متفرقة.

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وأضافت الصحيفة أن الأندية ستحاول الحصول على إذن في 27 أبريل لإجراء اختبارات بدنية وطبية مكثفة للتأكد من سلامة اللاعبين وصحتهم قبل استئناف التدريبات.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء سيتيح مدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع من التدريب، ليصبح اللاعبون جاهزين للعودة إلى الملعب في عطلة نهاية الأسبوع من 30-31 مايو.

وأشارت الصحيفة الايطالية، إلى أن هناك خياران أمام الاتحاد الايطالي لكرة القدم بشأن المسابقة، الأول هو لعب كل المباريات المتبقية من بطولة الدوري والانتهاء منها منتصف يوليو.

أما الثاني، فهو خوض منافسات البطولة المحلية بجانب منافسات يويفا (دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي) في نفس الإطار الزمني.

من جانبها، ترجح صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن الاحتمال الأول هو الأقرب، على أن تكتمل بطولات أوروبا في يوليو.

وقالت الصحيفة أن المباريات المحلية إذا تم استئنافها بنهاية مايو وتم لعب مباراة كل 3 أيام فسينتهي الموسم بحلول الثاني عشر من يوليو.