حوار الخليج 365.. خشبة: فتحي أخطأ.. مروان "مش سوبر".. ونجاح بادجي صعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

طالب هادي خشبة، نجم دفاع النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إدارة النادي والجهاز الفني بضرورة الاستغناء عن صالح جمعة وعدم الإبقاء عليه في الموسم المقبل.

وكشف خشبة، في حواره لـ"الخليج 365"،عن رأيه في رحيل أحمد فتحي وإكرامي واستغناء النادي عن حسام عاشور، في الحوار الآتي:

كيف رأيت رحيل أحمد فتحي وانضمامه لفريق بيراميدز؟

ارتكب خطأ كبيرا. بالتأكيد أحمد فتحي قيمة كروية وخدم الأهلي سنوات بإخلاص واستفاد أيضا بشكل كبير من النادي، هو كان أمامه خياران: أما الاستمرار مع الأهلي بمقابل مادي أقل نسبيا مع الحصول على فرصة عمل في النادي بعد الاعتزال، أو الانتقال لبيراميدز بمقابل مالي أعلي وهو في النهاية اختار السير في الطريق الثاني.

وأرى أن الأهلي قًدم عرضا ماليا مناسبا لخبراته وتاريخه ولم يقصر معه.

وماذا عن حسام عاشور؟

أنصحه بالاعتزال وإنهاء مسيرته داخل الأهلي، لأن النادي قدّم له عدة عروض جيدة للغاية مثل العمل في قناة النادي أو داخل قطاع الناشئين وتنظيم مباراة اعتزال تليق بتاريخه، وهي امتيازات جيدة جدا، يجب أن يستفيد من وقوف النادي بجواره حاليا.

وكيف رأيت رحيل شريف إكرامي؟

شريف وضعه مختلف، لأنه حارس مرمي، والحارس يستطيع مواصلة مشواره في الملاعب حتى 40 عاما.

أعتقد أنه كان من الصعب الحصول على فرصة حقيقية داخل الفريق لو قرر الاستمرار وأؤيده في الرحيل.

كيف ترى هجوم الأهلي في الوقت الحالي؟

غير متفائل بالسنغالي أليو بادجي، لأن أداءه الحركي غير متناسق مع بنيانه الجسماني نهائيا، وفرصته في النجاح سيكون فيها صعوبة كبيرة مع الفريق.

ماذا عن مروان محسن؟

مروان مهاجم مش "سوبر" ولا ضعيف في نفس الوقت، هو يقف في الوسط بين الاثنين، ربما يكون من النوعية التي تتأثر بالكلام أو الانتقادات التي يوجهها له الجمهور، لكن مركز المهاجم "حساس"، ويحتاج لمجهود أكبر منه، لديه إمكانيات جيدة، أعتقد أن الشخصية تلعب دورا كبيرا مع اللاعب حتى يصل لأفضل مستوى وقدرات، الأهلي حاليا لديه أقوى فريق في مصر وأفضل خط وسط.

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هل الأهلي في حاجة لمهاجم جديد؟

بالتأكيد.. وأنا ضد فكرة عودة وليد أزارو للفريق الأحمر بعد انتهاء إعارته مع نادي الاتفاق السعودي، وأرى أن أحمد ياسر ريان المعار للجونة يجب أن يعود للفريق في الموسم المقبل، لأنه صغير السن ومبشّر.

وما رأيك في موقف صالح جمعة حاليا؟

يجب أن يتم الاستغناء عنه فورا مع نهاية الموسم الحالي وتوجيه الشكر له. هو استنفد كل الفرص التي حصل عليها في الفترات الماضية وبالتالي يبحث اللاعب عن ناد آخر ينضم له، صفاته الشخصية لا تتماشى مع الأهلي نهائيا.

وماذا عن كهربا؟

هو لاعب مميز وكبير وصاحب إمكانات جيدة، لكن يجب أن يكون منضبطا وتتناسب شخصيته مع شخصية النادي الأهلي حتى يستطيع النجاح والاستمرار مع الفريق ومساعدته على تحقيق البطولات.

وكيف ترى موقف الأهلي في البطولة الأفريقية لو تم استئنافها في الفترة المقبلة؟

فرص نجاح الأهلي مرتبطة بجمهوره، لأن الجمهور مساند دائم للفريق، والإدارة عليها دور كبير في توفير أفضل سبل الراحة للفريق والجهاز الفني وتهيئة كل أجواء النجاح للفريق، يتبقى فقط روح اللاعبين وترابطهم مع بعضهم البعض.

وهل تغير أداء الأهلي مع فايلر مقارنة بمن سبقوه في منصبه؟

المدرب السويسري نجح في إزالة أي ضغوط على اللاعبين، وبالتالي يؤدون داخل الملعب بهدوء أعصاب بشكل مميز، كما أن الأداء الجماعي للأهلي أصبح مميزا واختفي الأداء الفردي تماما.

هل أنت مؤيد لفكرة تخفيض عقود اللاعبين؟

أرى أن يتم حسم الأمر على مرحلتين: المرحلة الأولى تتمثل في تخفيض الأقساط الشهرية للاعبين، لأن العقد بين اللاعب وناديه عبارة عن أقساط شهرية ثم مقدم تعاقد يحصل عليه اللاعب فور توقيعه على عقود جديدة بجانب نسبة مشاركة يتم تحصيلها نهاية الموسم، ويجب أن يتم تخفيض الرواتب بالاتفاق بين اللاعب والنادي حتى لا يتحول الأمر إلى أزمة فيما بعد، وبالتالي يصل الأمر إلى الاتحاد الدولي.

أما المرحلة الثانية، فاللاعب المرتبط بعقد حالي مع النادي لا تستطيع تخفيض القيمة المالية في هذا العقد، أما حين يتم التعاقد مع صفقة جديدة يستطيع النادي وقتها وضع سقف مادي معين ويجب ألا تكون المبالغ المالية مرتفعة مع عمل بورصة للاعبين تجمع بعض خبراء الكرة وتكون تحت اشراف ومظلة الاتحاد المصري لوضع تسعيرة لكل لاعب وفقا لسنه وقدراته الفنية وعدد مشاركاته مع النادي قبل انتقاله لفريق آخر.

وهل الأسعار الحالية للصفقات منطقية؟

الموضوع مُبالغ فيه بشكل كبير جدا ومجرد منافسة وصراعات فقط بين الأندية، لكن على أرض الواقع الأمر مختلف تماما.

من المؤكد وجود فوارق مادية في قيمة كل صفقة حسب اللاعب، لكن يجب ألا يتخطى التقدير القدرات المادية للأندية وأن تكون هناك معايير لأي صفقة.