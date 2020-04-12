الجبهة اليمنى صداع جديد في الأهلي .. وسيناريو جبر يهدد انضمام رجب بكار

يبدو أن ملف الجبهة اليمنى فى النادى الأهلى قد تحول إلى صداع مزمن فى رأس لجنة التخطيط والجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

الأهلى استقر بنسبة كبيرة على رفض فكرة تجديد مفاوضات أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق لتجديد عقده بعدما رفض اللاعب عرض الأهلى المالى بغض النظر عن موقف انتقال فتحى إلى بيراميدز.

وأصبح الحديث الآن داخل النادى الأهلى يدور بقوة حول ملف الظهير الأيمن المقرر ضمه فى الموسم المقبل وهو ما يحاول أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى إنجازه بالتواصل مع كافة اللاعبين المرشحين لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق سواء أجانب أو مصريين انتظارا لحسم قرار فايلر.

وطرحت لجنة التخطيط على فايلر اسم اللاعب باسم على

المعار إلى الجونة مجددا من أجل العودة فى الموسم المقبل وان كان فايلر قد تحفظ مبدئيا على الأمر ولكنه وعد بدراسة الأمر تفصيليا واتخاذ قرار بشأنه.

وأرجأ مسؤولو الأهلى ملف التعاقد مع باهر المحمدى قائد الإسماعيلى انتظارا لمعرفة تفاصيل إصابته التى تعرض لها فى ركبته وخضوعه لفحوصات طبية فى ألمانيا.

ورغم أن ملف رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز كان الأكثر تداولا فى وسائل الإعلام إلا أن إدارة الأهلى لا تميل لفتح المفاوضات رسميا لضم اللاعب بعد استطلاع رأى إدارة بيراميدز مبدئيا والتأكد أن المطالب المالية ستكون كبيرة.

ورفض مسؤولو الأهلى فكرة تكرار سيناريو المفاوضات التى جرت مع على جبر مدافع بيراميدز مطلع الموسم الحالى وتم غلقها بعدما طلب فريقه مبلغا كبيرا.

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وأصبحت هناك بعض الأسماء المطروحة على رأسها على فوزى ظهير أيمن إنبى وكريم العراقى ظهير أيمن المصرى البورسعيدى والمنتخب الأولمبى ولكن إدارة الأهلى لا تميل لضمه بسبب توتر العلاقات مع المصرى جماهيريا.

على صعيد آخر ، رفعت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح شعار الأولوية للاعبين المعارين فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وطلبت لجنة التخطيط تقييم أداء المعارين قبل التفكير فى ضم لاعبين جدد خاصة أن الأهلى أعار لاعبين فى عدة مراكز.

وفى المقابل ، يتابع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ملف دورى أبطال إفريقيا بعد التأهل لنصف نهائى البطولة القارية.

وأعلن الاتحاد الإفريقى تأجيل البطولة لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستفسر الخطيب من مسؤولى الكاف عن مصير دورى الأبطال وإمكانية استكماله والسيناريوهات المطروحة.