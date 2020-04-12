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هجوم جديد من رئيس الزمالك علي شوبير بسبب عقد محمود علاء

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أكد مرتضي منصور رئيس الزمالك أن محمود علاء مدافع الفريق وقع للزمالك على بياض نافيا كل ما تردد على أن اللاعب لم يوقع على تجديد عقده.

وقالم رئيس الزمالك بعرض عقد اللاعب على قناة النادى الفضائية قائلا هذا أبلغ رد على المشككين فى تحديد عقد اللاعب».

وأضاف مرتضى لا أعرف سر قيام أحمد شوبير بتبنى القضية حتى أصبحت المادة الاساسية فى برنامجه  وبعد إظهار عقد اللاعب، يجب أن يسكت الجميع وعلى شوبير

أن يلتزم الصمت، العقد تم توقيعه من جانب محمود علاء من 4 نسخ   وياريت تجيب النضارة يا شوبير عشان تتأكد» ، اللاعب وقع  على بياض، وعقب توقيعه بدأ الحظر بسبب انتشار فيروس .

وطالب منصور الشعب المصرى الالتزام بالتعليمات من أجل عبور أزمة كورونا ، ضاربا المثل بالشعب الاردنى الذى نجح فى إيقاف انتشار الفيروس من خلال الاتزام

بالتعلينات الوقائية.

من ناحيته أكد سامى الشيشينى المدرب العام لفريق الكرة أن هناك متابعة مستمرة يومية من الجهاز الفنى لجميع اللاعبين سواء المتواجدين فى مصر أو المحترفين الأربعه فرجانى ساسى ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى وكاسونجو، حيث تم وضع برنامج تدريبى بدنى لهم فى منازلهم ، مشيرا إلى أن الفرنسى كارتيرون لم يتخذ حتى وقتنا هذا اية قرارات خاصة بعودة الفريق للتدريبات الجماعية لصعوبة العودة فى الوقت الحالى نظرًا لتوقف المسابقة ، بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمباراتى الذهاب و العودة أمام الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا. 

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