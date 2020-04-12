جزيرة الورد يتبرع بـ 2 مليون جنيه لمستشفيات المنصورة

أعلن نادى جزيرة الورد بالمنصورة برئاسة المحاسب طارق عبد الهادى موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على طلب النادي لدعم مستشفيات جامعة المنصورة بمساعدات مالية بواقع 2 مليون جنيه لاستكمال المستلزمات الطبية لمواجهة فيروس 2 مليون جنيه لاستكمال المستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا وتعد مستشفيات الجامعة إحدى قلاع الطب في مصر ونواة الأبحاث العلمية المتميزة. وأكد عبد الهادى أن التبرع حرصا علي تقديم الدعم والتطوير لمستشفيات الجامعة لتوفير عدد من المستلزمات الطبية والأجهزة التي تحتاجها لتطوير منظومة الرعاية الصحية ورفع كفاءتها بهدف الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة لكل المواطنين.

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