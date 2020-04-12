رفض عماد حمدى لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي الاجتماع او الحديث مع مسئولى الدراويش لبحث ملف تجديد عقده وحسم أمره بشكل نهائى، بالرحيل نهاية العقد الذى ينتهى الموسم المقبل. وحسم أمره بشكل نهائى، بالرحيل نهاية العقد الذى ينتهى الموسم المقبل. وأغلقت الاداره ملف التجديد مع اللاعب المرتبط بعقد حتى نهاية الموسم القادم ، وهو ما أكد عليه صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى نافيا ما ردده اللاعب بانتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عماد حمدي يرفض التجديد ويعلن الرحيل عن الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.