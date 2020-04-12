عماد حمدي يرفض التجديد ويعلن الرحيل عن الإسماعيلي

رفض عماد حمدى لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي الاجتماع او الحديث مع مسئولى الدراويش لبحث ملف تجديد عقدهوحسم أمره بشكل نهائى، بالرحيل نهاية العقد الذى ينتهى الموسم المقبل.
وأغلقت الاداره ملف التجديد مع اللاعب المرتبط بعقد حتى نهاية الموسم القادم ، وهو ما أكد عليه صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى نافيا ما ردده اللاعب بانتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.
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