رئيس الفيفا يحذر من العودة سريعاً لنشاط كرة القدم

حذر جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» من العودة سريعا لنشاط اللعبة وسط انتشار وباء فيروس كورونا، وأبلغ 211 اتحادا محليا عضوا فى الفيفا بأن مثل هذا التصرف سيكون غير مسئول.

وقال إنفانتينو فى بيان وجهه الفيفا خصيصا لأعضائه: أولوياتنا الأولى والذى نشجع الجميع على اتباعه هو أن الصحة تأتى فى المقام الأول،

لست بحاجة للتأكيد على أنه لا توجد مباراة أو مسابقة أو دورى يستحق المخاطرة مقابل حياة إنسان واحد.

وأضاف إنفانتينو: لو كنا بحاجة للانتظار لفترة أطول يجب أن نفعل ذلك، فالانتظار لفترة أطول أفضل من اتخاذ أى مخاطرة.

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وجدد إنفانتينو تأكيده بأن الفيفا يُقيم

التأثير المالى للتوقف الحالى حتى يمكنه الإعداد للاستجابة ورد الفعل الصحيح.

وأضاف رئيس الفيفا مخاطبا الجميع: عليك أن تعرف أننا معك وسنجد الحلول سويا، ولن تكون وحدك أبدا، وسيعرف العالم أين ستذهب الأموال وبنفس قدر الأهمية لماذا ستذهب الأموال إلى جهة معينة؟.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تعقد فيه مناقشات حول العالم بشأن كيفية وموعد استئناف الموسم، بينما فى بعض الدول الأخرى توجد خلافات بشأن تخفيض اللاعبين أجورهم خلال فترة التوقف.