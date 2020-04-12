شكرا لقرائتكم فايلر يطالب إدارة الأهلي بعدم االإسراف في ميركاتو الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الإسراف في ميركاتو الصيف المقبل وأعلن أن الفريق لا يحتاج صفقات كثيرة خلال موسم الانتقالات الذي سيبدأ بعد أسابيع قليلة ، ورغم أن الأهلي سيفتقد جهود أكثر من لاعب في الموسم المقبل بعد انتهاء عقودهم أمثال أحم فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور حيث رفض الأول التجديد للأهلي لأسباب مالية فيما رفض الأهلي التجديد الثنائي والثالث لدواع فنية إلا أن المدرب السويسري أعلن أنه لا يحتاج صفقات كثيرة .

وأكد فايلر لمسئولي القلعة الحمراء إنه يحتاج صفقتين أو ثلاثة صفقات على أقصة تقدير ، وعلم "اليوم السابع" أن لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي أستطلعت رأي فايلر في الصفقات التي يحتاجها الصيف المقبل لتدعيم عدة مراكز بالفريق حتى يبدأ النادي حسم هذه الصفقات ، وأعلن رينيه فايلر أنه سيحتاج في حدود صفقتين أو ثلاثة صفقات على أقصى تقدير ، موضحاً أنه يتابع حالياً تقريراً عن لاعبي الفريق المُعارين لأندية أخرى لتحديد مصيرهم وكذلك تحديد مصير الصفقات الجديدة في ضوء موقف المُعارين.

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وطلب فايلر تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين، وفى مقدمتهم ،وليد آزارو (الإتفاق السعودي) صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

ويرى فايلر أنه من الممكن أن يستفيد الفريق من بعض هؤلاء المُعارين فى عدة مراكز بدلاً من ضم صفقات جديدة، لذا يأمل المدرب السويسرى أن يجد ضالته فى هؤلاء اللاعبين لتدعيم أكثر من مركز بالأهلى ومن أهم المراكز التى تحتاج دعماً، الجبهة اليُمنى بعد رحيل أحمد فتحى الذى رفض تجديد عقده مع النادي.