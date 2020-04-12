شكرا لقرائتكم الاهلي يدرس التراجع عن غرامة آليو باجي ورمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه النية داخل الجهاز الفني للنادي الاهلي للتراجع عن الغرامة التى سبق وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بتوقيعها ضد ثنائي الفريق رمضان صبحي والسنغالي آليو باجي الذى تشابك في أحدى تدريبات الاهلي قبل عدة أسابيع قبل توقف الدوري فقد تسببت مشادة رمضان صبحي مع بادجي مع إنهاء مران الاهلي يوم 16 مارس قبل أن يُعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع غرامة ضد الثنائي حيث أكد مدير الكرة أن ما حدث بين رمضان وبادجي أمر مرفوض تماما داخل الأهلي، ومن ثم تم توقيع غرامة مالية على الثنائي .

وكان من المفترض خصم الغرامة من راتب شهر مارس الماضي هذا لم يحدث ولم يتم تفعيل الغرامة حتى الأن بشكل خرجت معه أنباء حول إتجاه الجهاز الفني للتراجع عن هذه الغرامة في ظل الاجواء الحالية بعد تجميد النشاط.

من ناحية أخرى، يبدأ مسئولو الأهلى، خلال الأيام القليلة المقبلة، رحلة تجديد عقد رينيه فايلر بشكل رسمى من خلال التفاوض مع وكيل أعماله شاسا وتتم المفاوضات فى غضون أيام قليلة بواسطة "الفيديو كونفرانس" فى ضوء تعذر حضور شاسا للقاهرة للتفاوض مع مسئولى الأهلى لحسم ملف تجديد المدرب السويسرى على خلفية حظر الطيران فى جميع دول العالم تقريباً بسبب وباء "كورونا".

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وعلم "الخليج 365" أن فايلر رحّب بتجديد عقده مع الأهلى لكنه طلب أن يكون التفاوض مع وكيل أعماله مثلما حدث عند التعاقد معه قبل سبعة أشهر تقريباً، حينما تفاوض مسئولو الأهلى مع الوكيل قبل أن يتم عقد جلسة مع فايلر والتعاقد معه.

وقال مصدر فى الأهلى، إن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى سيتفاوض مع شاسا الموجود حالياً فى ألمانياً من خلال "الفيديو كونفرانس"، وسيبحث مطالب فايلر وعرضها على محمود الخطيب رئيس النادى ولجنة التخطيط للكرة بالأهلى التى يترأسها محسن صالح، قبل أن يتم إعلان التجديد رسمياً، وأوضح المصدر أن الأمور شبه محسومة بين الأهلى وفايلر على التجديد، بعدما رحّب المدير الفنى بفكرة البقاء فى القلعة الحمراء لرغبته فى استمرار مسيرة الانتصارات التى بدأها مع الفريق وتحقيق نجاحات وبطولات فى أول تجربة له خارج أوربا بعدما سبق له التدريب فى سويسرا وبلجيكا.