فورمولا واحد: هاس يحيل موظفيه الى البطالة الجزئية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





باريس: حذا هاس حذو عدد من الفرق الأخرى المشاركة في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، بإحالة غالبية موظفيه الى البطالة الجزئية نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي أخر انطلاق الموسم الجديد وأحدث فوضى عارمة في روزنامة الأحداث الرياضية حول العالم.

وقال الموقع الرسمي للفورمولا واحد أن هاس أحال غالبية موظفيه العاملين بمقره في المملكة المتحدة الى البطالة الجزئية، لينضم بذلك الى فرق ماكلارين، وليامس، رايسينغ بوينت ورينو في اتخاذ هذا الإجراء الذي لا يطال بالتأكيد سائقيه الفرنسي رومان غروجان والدنماركي كيفن ماغنوسون، لكنهما وافقا على خفض راتبيهما بحسب ما كشف متحدث باسم الفريق للموقع.

ويتيح الاجراء في بريطانيا الاستفادة من خطط الدعم الحكومية لدفع نسبة من رواتب الموظفين، في ظل الصعوبات المالية الراهنة جراء توقف المنافسات الرياضية بشكل شبه كامل في مختلف أنحاء العالم.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت الشهر الماضي انها ستدفع 80 بالمئة من رواتب الموظفين الذين يضعهم صاحب العمل في إجازة، على أن تغطي لغاية 2500 جنيه استرليني (2846 يورو) شهريا في محاولة منها لمساعدة الشركات على عدم الاستغناء عن موظفيها خلال الأزمة الراهنة.

Advertisements

وكان من المقرر ان تنطلق بطولة العالم 2020 منتصف آذار/مارس الماضي في جائزة أستراليا الكبرى. لكن المراحل التسعة الأولى من الموسم ألغيت (أستراليا وموناكو)، أو ارجئت الى أجل غير محدد (البحرين، الصين، فيتنام، هولندا، إسبانيا، أذربيجان وكندا).

وبات سباق جائزة فرنسا الكبرى في 28 حزيران/يونيو المقبل على حلبة بول ريكار، الأول الذي لا يزال مدرجا على روزنامة بطولة العالم.

مواضيع قد تهمك :