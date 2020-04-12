شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..مصطفى محمد يتقمص دور هنيدى فى فيلم "فول الصين العظيم" على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الاولمبى مع تطبيق "تيك توك" لقضاء وقت فراغه بعد العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع لمنع انتقال العدوى، ونشر مصطفى محمد فيديو له أثناء تقليده مشهد من فيلم "فول الصين العظيم" للفنان محمد هنيدى مع أصدقائه، ويؤدى مصطفى محمد برنامجه التدريبى الموضوع من الفرنسى باتريس كارتيرون فى مدينة الغردقة، بعد توقف النشاط والتدريبات فى كل الأندية وإلزام اللاعبين بالتدريب فى المنزل مع وضع رقابة من الأجهزة الفنية على تحركاتهم وعدم الخروج من المنازل إلا فى حالة الضرورة القصوى .

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أكد أن مصطفى محمد مهاجم الفريق لن يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية، "مصطفى محمد بكى من أجل العودة إلى القلعة البيضاء ولن يرحل على الإطلاق حتى إذا وصل عرض خيالى فهو من أبناء الزمالك"، متابعاً: "عند التعاقد مع محمد عواد من الإسماعيلى كان مصطفى محمد سيدخل فى صفقة تبادلية ولكنه رفض وطلب العودة إلى الزمالك ولذلك ارتفعت صفقة عواد ودفعنا أموال كثيرة للإسماعيلي".

فيما شدد مرتضى منصور على إلتزام الثلاثى المحترف أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى ومحمد أوناجم مع الفريق خلال الفترة الماضية، متابعاً:"هذا الثلاثى يتعامل بإحترافية ورقى وإحترام شديد مع نادى الزمالك، وهم رفضوا هروب حمدى النقاز وغضبوا من هذا الأمر بشدة"، مضيفاً:"بن شرقى وساسى وأوناجم أكدوا على عدم رغبتهم فى الحصول على أموال بل صنع تاريخ لهم مع نادى الزمالك".

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى .