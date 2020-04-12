شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام عمرو السولية "ملك النص" في الايجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من امتلك معركة وسط الملعب تسيد المباراة..هكذا يقول خبراء الكرة دائماً، فالعبرة بالهيمنة على وسط الميدان دفاعاً وهجوماً، فمن خلاله تقطع الهجمات الخطيرة في بدايتها، وتبدأ هجمات جديدة قد تشكل فرصة الفوز وحصد نقاط اللقاء عندما تتأزم المباراة.

وفي وسط الميدان تألق أكثر من لاعب خلال الموسم الجاري، ليس في الأهلي والزمالك فقط، ولكن في العديد من الأندية، وبالنظر إلى رباعي المربع الذهبي، الأهلي صاحب الصدارة والمقاولون الوصيف والزمالك صاحب المركز الثالث، وبيراميدز الضلع الرابع في مربع الايجيبشن ليج، فهناك أكثر من لاعب خطفوا الأضواء.

عمرو السولية

بلغة الأرقام والاحصائيات التي لا تعرف التحيز، استطاع عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي، أن ينتزع لقب "ملك النص"، بفضل العروض القوية التي قدمها مع الفريق الأحمر في نصف موسم، وشارك السولية في 15 مباراة بالدوري سجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين ليساهم ف 7 أهداف حمراء.

أليو ديانج فرجاني ساسي

تقاسم الثنائي، أليو ديانج لاعب الأهلي وفرجاني ساسي لاعب الزمالك، المركز الثاني في قائمة أفضل لاعب وسط خلال نصف موسم، حيث شارك ديانج في10 مباريات بالدوري سجل هدفاً وصنع آخر، بينما شارك ساسي مع الزمالك في 11 مباراة بالدوري سجل هدفاً وصنع آخر.

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دونجا في المركز الثالث

يأتي نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز في المركز الثالث في تلك المنافسة، بعدما شارك مع فريقه في 14 مباراة بالدوري، سجل هدفاً وصنع آخر.

طارق حامد في المركز الرابع

ويحل طارق حامد نجم نادي الزمالك في المركز الرابع بعدما شارك في 10 مباريات بالدوري، صنع هدفين ولم يسجل.

معروف يوسف خامساً

وفي المركز الخامس يأتي معروف يوسف لاعب المقاولون بعدما شارك في 14 مباراة بالدوري، صنع هدفاً ولم يسجل.