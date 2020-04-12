الأسطورة "رونالدو" مع منتخب البرازيل فى كأس العالم 1998 (صور:Getty)

لعب أسطورة البرازيل “رونالدو لويس نازاريو دي ليما” (مواليد 22 سبتمبر عام 1976)، والمعروف “بالظاهرة رونالدو” مع منتخب البرازيل فى الفترة من 1994 الى 2011، ويُعتبر أفضل مهاجمي كرة القدم عبر التاريخ، حيث يتميز بالسرعة والمهارة العالية وبالبراعة في الإنهاء أمام المرمى، وفى هذا الموضوع سوف نستعرض معكم فيديو جميع أهداف الظاهرة رونالدو مع منتخب البرازيل.

لعب الظاهرة رونالدو مع منتخب البرازيل 98 مباراة، سجل خلالها 62 هدفأً، واستطاع ان يحقق بطولة كأس العالم مرتين (نستخي 1994 و2002)، ووصل لنهائي نسخة 1998، التي خسرها أمام منتخب فرنسا المستضيف، واختيركأفضل لاعب في البطولة.

كما حقق رونالدو مع منتخب السامبا بطولة كوبا أمريكا مرتين، أولها في نسخة عام 1997 التي سجل في مباراتها النهائية وحل ثانياً في قائمة الهدافين بخمسة أهداف، واختير أفضل لاعب في البطولة، فيما حقق اللقب الثاني في نسخة عام 1999 وسجل أيضاً في النهائي وتصدر ترتيب هدافي البطولة (مناصفة مع زميله ريفالدو) برصيد خمسة أهداف.

وفي عام 1997 شارك رونالدو أيضاً مع منتخب البرازيل في بطولة كأس القارات التي أُقيمت في المملكة العربية السعودية وظفر مع المنتخب بلقبها، كما سجل أربعة أهداف في البطولة منها هدف في نصف النهائي وهاتريك في النهائي.

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وشارك رونالدو في كأس العالم 2002، وأحرز هدفين في المباراة النهائية أمام منتخب ألمانيا، وتوج بطلا لبطولة كأس العالم وهدافاً برصيد 8 أهداف، وكان أول لاعب يسجل أكثر من 6 أهداف في كأس العالم منذ عام 1974.

وفي كأس العالم 2006 المقامة في ألمانيا وصل رونالدو مع منتخب البرازيل إلى الربع النهائي فقط إلا انه حطم رقم اللاعب الألماني “جيرد مولر”، بعدد الأهداف في كأس العالم بعد أن سجل الهدف الخامس عشر في مرمى منتخب غانا.

وفاز رونالدو بالعديد من الألقاب لعلّ أبرزها فوزه بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم المُقدمة من الفيفا ثلاث مرات، أعوام 1996 (أصغر لاعب فاز بها في التاريخ) و1997 و2002، وفاز بجائزة الكرة الذهبية مرتين عام 1997، وعام 2002، كما حصل أيضاً على الحذاء الذهبي مرة واحدة موسم 1996–97.

فيديو جميع أهداف الظاهرة رونالدو مع منتخب البرازيل