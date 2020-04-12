شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الاهلي يُجهّز دراسة لتنمية موارد النادي خلال أزمة "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجهّز أعضاء مجلس إدارة النادي الاهلي تصور ورؤية شاملة لمعالجة الازمة التى يعاني منها النادي حالياً بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم كله والذي تسبب في تجميد النشاط الرياضي ، ومن المقرر أن يتقدم كل عضو بالمجلس رؤيته للخروج من المأزق الحالي في ظل تجميد النشاط الرياضي خلال إجتماع مجلس الاهلي المقرر له منتصف شهر أبريل الجاري عبر خاصية الفيديوكونفرانس.

ويعد الاجتماع المقبل هو الثانى الذى يعقده مجلس الأهلي بنظام «الفيديو كونفرانس»، حيث كان الأول قد عقد يوم 31 مارس الماضي،وذلك تماشيا مع توجيهات الدولة واتباع إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا الذي يجتاح العالم في الفترة الأخيرة، وتواجد الخطيب رفقة محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، في مقر النادي بالجزيرة وقامت إدارة تكنولوجيا المعلومات بتجهيز شاشة في غرفة مجلس الإدارة ليتواصل من خلال رئيس النادي مع أعضاء مجلس الإدارة في سابقة تعد الأولى في تاريخها في اجتماعات مجلس الإدارة.

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