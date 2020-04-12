المدربون المصريون بالسعودية يناشدون وزير الرياضة بالتدخل للعودة لأرض الوطن

يناشد عدد من المدربين المصريين الذين يعملون بالسعودية الحكومة المصرية متمثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتدخل وحل أزمتهم بالعوده للأراضي المصرية في ظل خطر فيروس كورونا بالإضافة الي توقف الدوري السعودي بجميع درجاته حيث طلبت مسئولي الأندية من المدربين بالرحيل بعد توقف مرتباتهم .
وكشف محمد اسماعيل المدير الفني لنادي ابها السعودي أن هناكعدد كبير من المدربين المصريين المتواجدين بالسعودية يريدون العودة للاراضي المصري في ظل خطر فيرس كرونا الذي يهدد العالم أجمع .
وقال محمد اسماعيل أن السعودية تضم نحو ٣٠٠ مصري يعمل بمجال الكرة ما بين مدربين وأخصائيين علاج طبيعي يواجهون خطر العدوي بفيروس كورونا في ظل ارتفاع
وقال إن هناك عدد من المدربين يريدون العودة لأرض الوطن وأنه تم مخاطبة السفارة المصرية كما تواصل بعضهم مع اللجنة الأوليمبية إلا أنه لا حياة لمن تنادي .
واضاف محمد اسماعيل أنه يتم حاليا اعداد كشوف بأسماء المدربين العالقين والذين يريدون العودة ما بين إقامة أو زيارة للأراضي السعودية .
وطالب الدكتور أشرف صبحي بضرورة سرعة التدخل من أجل إنقاذهم من خطر فيروس كرونا .
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