الأسطورة "دييجو مارادونا" مع منتخب الأرجنتين فى كأس العالم 1986 (صور:Getty)

لعب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية “دييجو أرماندو مارادونا” (مواليد 30 أكتوبر 1960)، مع منتخب الأرجنتين فى الفترة من 1977 الى 1994، وكان اللاعب الأكثر إثارة للجدل في تاريخ الكرة، ويعتبره الكثيرون أفضل لاعب في التاريخ، وفى هذا الموضوع سوف نستعرض معكم فيديو جميع أهداف دييجو أرماندو مارادونا مع منتخب الأرجنتين.

لعب مارادونا أول مبارياته مع منتخب الأرجنتين لكرة القدم عندما كان عمره 16 عاماً، ضد منتخب المجر، وعندما أصبح عمره 18 عاماً، مثل بلاده في بطولة العالم لكرة القدم للشباب، حين كان نجم البطولة، وفاز بالبطولة بعد هزيمة منتخب الاتحاد السوفياتي بنتيجة 3 – 1 في النهائي.

وصلت عدد مشاركات مارادونا مع منتخب الأرجنتين الى 91 مباراة، سجل خلالها 34 هدفاً، واستطاع ان يقود المنتخب الأرجنتيني إلى الفوز في كأس العالم 1986 بالمكسيك بعد الفوز في النهائي على منتخب ألمانيا الغربية بنتيجة 3–2، وسجل 5 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة خلال البطولة، واشتهرت في تلك البطولة حادثة إحراز مارادونا لهدف بيده في مباراة منتخب الأرجنتين مع منتخب إنجلترا و أصبح معروفا باسم “يد الله”.

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وصل مارادونا مع منتخب بلاده أيضاً في كأس العالم عام 1990 إلى المباراة النهائية، إلا أن فريقه خسر أمام منتخب ألمانيا الغربية بنتيجة 1–0، في المباراة النهائية بضربة جزاء مشكوك بأمرها في الدقيقة 85، وكانت تمريرته في المباراة ضد البرازيل في الدور الثاني لزميله كلاوديو كانيجيا سببا لاقصاء البرازيل المرشحة لاحراز اللقب وقتها.

في نهائيات كأس العالم 1994 لعب مارادونا مباراتين فقط، وسجل هدفا واحدا ضد اليونان، قبل اعادته إلى بلاده بعد ثبوت تعاطيه منشطات الايفيدرين في سيرته الذاتية، وتسبب ثبوت تعاطيه العقاقير في انهاء مسيرته الدولية، التي دامت 17 عاما.

فيديو جميع أهداف دييجو أرماندو مارادونا مع منتخب الأرجنتين