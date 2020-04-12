بيراميدز يضم أحمد فتحي ويتجاهل الأهلي في بيان التقديم

المدير الفني للنادي الأهلي رينيه فايلر وأحمد فتحي في مباراة صنداونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا 2020 (صور: Getty)

كشفت إدارة نادي بيراميدز عن تعاقدها مع الظهير الأيمن المصري المخضرم أحمد فتحي، في صفقة انتقال حر، مساء أمس السبت، بعد أسبوع واحد من انهيار مفاوضات تمديد عقده مع الأهلي لمدة عامين مقابل 12 مليون جنيه في الموسم.

وترددت أنباء في الساعات الماضية عن تغيير بيراميدز لرأيه في مسألة ضم فتحي، ليفتح ذلك الباب نحو إمكانية عدول صاحب ال35 عامًا عن قرار ترك الأهلي في نهاية موسم 2020/2019.

وطلب الحساب الرسمي لنادي بيراميدز على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، الترحيب بوصول أحمد فتحي، حيث سيعود للعب جنبًا إلى جنب زميله السابق في الأهلي “عبد الله السعيد“.

وقال بيراميدز في بيانه على تويتر “رحبوا معنا بجوكر الكرة المصرية، بيراميدز يعلن تعاقده مع قائد منتخب مصر في صفقة انتقال حر”.

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وأظهر بيراميدز تجاهلاً مثيرًا للأهلي في هذا البيان المقتضب، إذ لم يحسم بعد المدير الفني لمصر “حسام البدري” هوية قائد الفراعنة في المرحلة القادمة وسط مطالبات بمنح الشارة لنجم ليفربول محمد صلاح.

ولم يشر بيراميدز في البيان إلى النادي الأهلي من قريب أو من بعيد و استخدم صورة لفتحي مع منتخب مصر.

ومن المعروف أن فتحي يحمل شارة قيادة الأهلي منذ جلوس حسام عاشور على دكة البدلاء لعمرو السولية.