شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يبرز انضمام فتحي لبيراميدز: الجوكر يودع الأهلي بنهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبرز الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القد «فيفا» على «تويتر»، انتقال أحمد فتحي لاعب الأهلي إلى بيراميدز، بعد الإعلان رسميًا مساء السبت عن الصفقة.

ونشر الحساب صورة لـ«فتحي»، وأرفقها بتعليق قال فيه: «أحمد فتحي جوكر النادي الأهلي المصري ولاعبه الدولي، سيودعه مع نهاية هذا الموسم، بعد رفض اللاعب تجديد عقده، وتوقيعه مع نادي بيراميدز الذي أعلن انضمامه رسمياً في صفقة انتقال حر».

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وأضاف: «فتحي البالغ من العمر 35 سنة، انضم للقلعة الحمراء عام 2007، لعب 338 مباراة وفاز بمجموع 17 لقب».

وأعلن نادي بيراميدز، إتمام إجراءات انضمام أحمد فتحي، قائد منتخب مصر، لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في صفقة انتقال حر.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو لصورة أحمد فتحي أو مع «ورقة الجوكر» وهو اسم الشهرة للاعب تحت تعليق: «تمت».