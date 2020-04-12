شكرا لقرائتكم الاهلي يضع رؤية شاملة لمعالجة ازمات النادي بسبب انتشار فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجهّز أعضاء مجلس إدارة النادي الاهلي تصور ورؤية شاملة لمعالجة الازمة التى يعاني منها النادي حالياً بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم كله والذي تسبب في تجميد النشاط الرياضي ، ومن المقرر أن يتقدم كل عضو بالمجلس رؤيته للخروج من المأزق الحالي في ظل تجميد النشاط الرياضي خلال أجتماع مجلس الاهلي المقرر له منتصف شهر أبريل الجاري عبر خاصية الفيديوكونفرانس.

ويعد الاجتماع المقبل هو الثانى الذى يعقده مجلس الأهلي بنظام «الفيديو كونفرانس»، حيث كان الأول قد عقد يوم 31 مارس الماضي،وذلك تماشيا مع توجيهات الدولة واتباع إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا الذي يجتاح العالم في الفترة الأخيرة، وتواجد الخطيب رفقة محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، في مقر النادي بالجزيرة وقامت إدارة تكنولوجيا المعلومات بتجهيز شاشة في غرفة مجلس الإدارة ليتواصل من خلال رئيس النادي مع أعضاء مجلس الإدارة في سابقة تعد الأولى في تاريخها في اجتماعات مجلس الإدارة.

وكان إجتماع مجلس الاهلي الأخير قد قرر تكليف السادة أعضاء مجلس الإدارة بتقديم دراسة لتنمية موارد النادي لمواجهة الظروف الطارئة الاستثنائية الحالية، بعد قرار تعليق النشاط الرياضي.