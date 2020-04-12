شكرا لقرائتكم الصقر: قرار تخفيض عدد اللاعبين الأجانب مفيد للكرة المصرية وسيحل أزمة الهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، على القرار الذي تدرسه اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بتقليص عدد الأجانب.

وأكد الصقر في تصريحات تلفزيونية: "قرار تخفيض عدد اللاعبين الأجانب مفيد للكرة المصرية وسيحل أزمة الهجوم"

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وأوضح: "نعاني من أزمة كبيرة في مركز رأس الحربة بسبب أن جميع الفرق المصرية وخاصة الفرق الكبيرة تعتمد على المهاجمين الأجانب والدليل الأهلي والزمالك وبيراميدز"