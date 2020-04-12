شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الخطيب تدخل لإفساد انتقال أحمد فتحي لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود الخطيب نظيره في الأهلي تدخل من أجل منع مسئولي بيراميدز من ضم أحمد فتحي عقب رفضه التجديد للنادي الأحمر.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الخطيب كان يريد افساد انتقال فتحي للاهلي عقب رحيل اللاعب عن الفريق الأحمر ولكن الخطيب تحايل عليهم بعد ذلك للتعاقد معه بعدما تحدث عن إمكانية انضمام اللاعب للزمالك".

وأوضح:" أتمنى أن يتفهم جمهور الأهلي هذا المخطط الذي حدث لأحمد فتحي وكيف دارت اللعبة".