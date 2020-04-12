غاسول يتطلع لمشاركة قياسية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نجم كرة السلة الإسباني باو غاسول، أنه يتطلع للوجود ضمن صفوف منتخب بلاده للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو والتي أرجئت إلى صيف عام 2021.

وإذا قدر له ذلك فسيشارك في الألعاب الأولمبية للمرة الخامسة في مسيرته، علماً بأنه حاز الميدالية الفضية في النسخ الثلاث الأخيرة في بكين 2008، ولندن 2012، وريو دي جانيرو عام 2016، مع منتخب إسبانيا.

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