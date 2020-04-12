القضاء السويسري يوقف تحقيقاً من اثنين ضد بلاتر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت تقارير صحفية أن القضاء السويسري قرر وقف تحقيق من اثنين فتحهما بحق الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر الموقوف بشبهات فساد وسوء استغلال مالي.

وكشفت صحيفتا «لو موند» الفرنسية و«زودويتشه سايتونج» الألمانية، أن مكتب المدعي العام السويسري قرر ختم التحقيق والملاحقات بحق بلاتر (84 عاماً) في قضية بيع حقوق بث تلفزيوني إلى الاتحاد الكاريبي لكرة القدم ،ووصفت «لو موند» الخطوة بأنها «نصف انتصار قضائي لبلاتر».

وأشارت «لو موند» إلى أن شبهات القضاء كانت تتمحور حول توقيع الرئيس السابق للاتحاد الدولي في 2005، «عقداً ليس في صالح الفيفا» مع الاتحاد الكاريبي الذي كان برئاسة الترينيدادي جاك وارنر، الموقوف مدى الحياة من الاتحاد الدولي والمتهم من القضاء الأمريكي.

وتشير التقارير إلى أن بلاتر منح الاتحاد الكاريبي حقوق البث لمونديالَيْ جنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014، بمبلغ 600 ألف دولار، أي أدنى بكثير من قيمتها السوقية. وأتاح ذلك لوارنر تحقيق أرباح شخصية من إعادة بيع الحقوق،بين 15 و20 مليون دولار.

وأشارت الصحيفتان الألمانية والفرنسية إلى أن القضاء السويسري يواصل التحقيق في القضية الثانية بحق بلاتر، المتعلقة بالدفعة غير القانونية بقيمة مليوني فرنك سويسري في 2011، إلى الفرنسي ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم .