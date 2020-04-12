«كورونا» يدفع عالم كرة القدم لاعتماد ثقافة جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

منح وباء كورونا المستجد كثيراً من الناس فرصة مراجعة أنفسهم، ونفس الشيء ينطبق على كرة القدم التي سيعود موسمها أكثر إثارة بعد استئناف اللعب. ومع بدء العد التنازلي للعودة، وضع صحفيون يعملون في المجال الرياضي حلولاً ورؤى جديدة لما تكون عليه اللعبة الشعبية الأولى في العالم، وكتب ايان ليديمان:«إن كنا فعلا سنغير نظرتنا للحياة ولكرة القدم يجب علينا مراجعة مشاركتنا في مونديال قطر 2022. آن الأوان لنتخذ وقفة صمود أمام الممارسات السوداء التي تسللت لقمة الهرم الكروي بشهادة الـ"أف بي آي" قبل اسبوع وبيان الوكالة الأمريكية ليس سوى قمة جبل الجليد».

وتابع ليديمان:«في إنجلترا لدينا خياران: إما أن نتجاهل التقارير ونستمر في بزنس التأهل للنهائيات أو نقول إننا لن نشارك وإننا لا نريد أن نكون جزءاً من بطولة حصلت عليها قطر بالرشوة أو على الأقل نقول إننا لن نشارك لحين لمس تغيير حقيقي في الأدلة مستقبلا. علينا بعث رسالة واضحة للفيفا بإيقاف الألاعيب، إن لم يكن الآن فمتى؟».

وكتب مات بارلو: «هناك أمل وحيد نخرج به من هذه الأزمة، أن نكون أكثر وعياً واتحاداً وأكثر تقديراً للنعم التي لدينا وأقل أنانية وأكثر كرماً مع الأقل منا حظاً، أليس هذا هو سبب وقفة التصفيق لخط المواجهة الأول من الكادر الطبي؟ يجب أن يكون الأمل نفس الشيء في ما يخص كرة القدم، يجب أن تنتهي اللعبة التي تنتفخ فيها الأندية الكبيرة من كثرة المال، وتبدأ البحث عن طرق لمساعدة الأندية المتدنية لحماية اساس اللعبة، وربما عن طريق دفع سعر أقل للاعبين ولوكلائهم ولبعضهم البعض في رقصة صفقات الانتقال، والتوقف أيضاً عن إفراغ جيوب المشجعين، قللوا من أسعار التذاكر وأدخلوا العمال المهمين الملعب مجاناً. تواصلوا مع الناس وليس من خلال رسائل قصيرة على مواقع التواصل لأنها، صدقوني أو لا تصدقوني، لها ردة فعل عكسية، للأسف، يبدو أن كرة القدم تتعجل العودة لنفس المنوال وتدوس على قدميها من أجل جمع ملايين أكثر، يبعث وكلاء اللاعبين مؤشرات خاطئة عندما يعبرون عن مخاوفهم من احتراق لياقة اللاعبين في حال لعبوا 3 مباريات في الاسبوع، ماذا عن الناس الذين يعملون على مدار الـ24 ساعة لحماية حياة الآخرين؟ المؤشرات الأولى لا تبشر بخير ولا نملك سوى الأمل».

كريس سوتون طالب عشاق المستديرة بعدم التذمر من كثافة المباريات عند استئناف اللعب واضاف:«توقف اللعب بسبب الفيروس جعلنا نثمن نعمة مشاهدة 90 دقيقة من خذ وهات. جميع المدربين اشتكوا من ازدحام الجدول في يناير رغم أن زحمة الجدول ليست شيئا جديدا على الكرة الإنجليزية في هذا التوقيت. في موسم 1976-1977 فاز بوب بيزلي بلقب الدوري وكأس أوروبا لليفربول ووصافة كاس الإتحاد.لعب ذلك الفريق 62 مباراة في 284 يوما».

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عودة للثمانينيات

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كتب ايان هيربرت:«ربما تعود كرة القدم لجمال الثمانينيات، العالم سيكون اصغر حجما عندما نكون كلنا معا على تل واحد. عالم كرة بدون غسيل أموال وفكرة منح لاعب 100 ألف استرليني ناهيك عن 300 ألف استرليني أسبوعيا تختفي وتكون من خزعبلات الماضي كما هو حال عمولة وكلاء اللاعبين. سيعود ربما منطق الثمانينيات القائم على رصد موهبة محلية وتطويرها ومنحها الفرصة، ربما نرى دوري إنجليزي بلاعبين محليين لنمنح فرصة لمئات اللاعبين الشباب الذين لن يحصلوا على فرصة أبدا إذا ما واصلنا حمل دفتر الشيكات والتجول في الأرجنتين أو ساحل العاج أو كوريا الجنوبية لشراء لاعبين. هناك منطق في شعورنا بشيء من الحب لتشيلسي الذي بعد منعه من الشراء بأمر فيفا منح لاعبي أكاديميته ماسون ماونت وتامي أبراهام وبيلي جيلمور فرصة اللعب بالفريق الأول وهذا مفيد للميزانية ويجعل النادي أكثر اعتمادا على نفسه. نريد رياضة للجميع كما كان عليه الحال في الماضي».

المجتمع أكبر معلم لعالم الكرة

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قال سامي مقبل أن على عالم كرة القدم المبني على الجشع والأنانية أن يتعلم من مفردات المجتمع اليومية من الإيثار وحب الآخرين والتعاون لعبور محنة الوباء وكتب:«فيما يعبر الناس في مجتمعنا عن أنبل مشاعر التعاون تبدو أجندة القائمين على كرة القدم مختلفة تماما، مالية بحتة. صحيح أن مخاوف خسارة 750 مليون استرليني من أموال البث التلفزيوني شيء مهم لكنه قطعا لا يقارن بسلامة اللاعبين والمدربين والمشجعين. أي خطط لبدء الموسم من جديد يجب أن تنسى، إذا كان ضمان سلامة الجميع غير ممكن فلن يكتمل الموسم حتى لو كلف 750 مليون استرليني. يجب على الأندية الكبيرة أن تتحد وتضع خطة كما فعل المجتمع لدعم الأندية الأقل حظا: ضعوا مبلغا من المال جانبا في بداية الموسم لمساعدة الفرق المتدنية والهواة وليس هبة لمرة واحدة، اعتنوا بالأندية المجاورة لكم فهناك ما يكفي من قطع الكيك للجميع. هل سيتاثر النادي الكبير كثيرا إذا أعار أحد لاعبي أكاديميته أو لاعبه لناد صغير وتكفل بدفع أجره ؟ بالتأكيد ستكون صفقة مربحة لجميع الأطراف».