مشجعون إماراتيون في مدرجات بطل بيلاروسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتبس فريق دينامو برست البيلاروسي المنافس بالدرجة الأولى، في الدوري الوحيد الذي لا يزال متواصلاً في ظل أزمة كورونا، فكرة مشجعي فريق مونشنجلادباخ الألماني لتعويض التراجع الحاد في جمهوره بالملعب بسبب المخاوف من العدوى. وعرض النادي الفائز بلقب الدوري الموسم الماضي على عشاق المستديرة حول العالم شراء تذاكره «أونلاين» ومقابل هذه الصفقة يعرض النادي صورهم مركبة على دمى ترتدي ما يشاؤون من قمصان الفرق العالمية مثل ريال مدريد واليونايتد وميلان في مدرجاته الفارغة، والطريف أن من بين من اشترى تذكرة مباراة فوز الفريق أمام شاختيور سوليجورسك (2-صفر)، وفق تقرير الديلي ميل، مشجعون من الإمارات وإنجلترا وروسيا وإيران، وعلق موقع النادي بتغريدة: «يبدو مشجعونا من جميع أنحاء العالم سعداء، شكراً لدعمكم شباب». وقال النادي إن جميع أموال التذاكر سيتم التبرع بها لمكافحة الوباء ومن المؤكد أن وجوهاً جديدة ستكون حاضرة في مباراة الفريق اليوم أمام اسلوش على ملعب بريستسكي سبورتس.