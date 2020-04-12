شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: بيراميدز أعلن ضم فتحى بسبب أنباء التراجع والظهور فى تشكيل الأهلى صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد حسن عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، أسباب إعلان نادي بيراميدز عن صفقة أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال الصقر في تصريحات تلفزيوينة قائلا "بيراميدز أعلن ضم فتحي بسبب أنباء التراجع عن الصفقة في الأوقات الأخيرة و بيراميدز حسم موقفه مع فتحي وحصل على توقيعه منذ فترة وتم صرف له مقدم عقد و أحمد فتحي تعرض لإغراءات من مسئولي بيراميدز من أجل الرحيل عن الأهلي"

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أشار أحمد حسن إن النادي الأهلي لم يقصر في مفاوضاته مع اللاعب أحمد فتحي قائلا "الأهلي عداه العيب مع فتحي وقدم له عرض كبير ولم يكن من استطاعته تقديم عرض أكبر بسبب باقي اللاعبين و بيراميدز سيستفيد من فتحي كثيرا والدليل على ذلك التوقيع معه 3 سنوات"

علق الصقر على مصير مشاركة أحمد فتحي مع الفريق الأحمر بالفترة المتبقية من الموسم، بعذ توقيعه لبيراميدز قائلا "من الصعب جدا مشاركة فتحي في تشكيل الأهلي الفترة المقبلة بعد إعلان بيراميدز الحصول على توقيعه و اعتقد الأهلي صعب يعتمد على خدمات أحمد فتحي في الفترة المتبقية بسبب الجماهير أيضا التي تهاجم اللاعب"