شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تدريبات عماد فتحى للتأهيل بعد الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض عماد فتحى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى المصرى البورسعيدى، تدريبات تأهيلية بعد العودة من رحلة علاج الرباط الصليبى وتعافيه ودخوله مرحلة التدريبات بدون كرة.

واستغل عماد فتحى فترة توقف مسابقة الدورى وجميع الأنشطة الرياضية فى العالم أجمع بسبب تفشى فيرس كورونا، من أجل التأهيل من اصابة الرباط الصليبى والعودة إلى الملاعب فى أقرب وقت.

ويأمل طارق العشرى المدير الفنى للمصرى فى استعادة مجهودات اللاعب خلال فترة التوقف الحالية بسبب انتشار وباء كورونا شريطة تنفيذ البرنامج التأهيلى الموضوع له بشكل جيد فى المنزل، فى إطار الخطة المحددة من المدير الفنى للفريق البورسعيدى لكافة اللاعبين فى المنازل.

وكان عماد فتحى قد انتقل للمصرى بصحبة زميله بهاء مجدى فى بداية الموسم الحالى قادمين من الزمالك فى صفقة بيع نهائي، بناءً على رغبة إيهاب جلال المدير الفنى السابق للفريق، وفى ظل تأقلم عماد فتحى مع الفريق أصيب بالرباط الصليبى.

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وغرم عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى، عماد فتحى لاعب وسط الفريق مالياً طبقا للائحة المفروضة على اللاعبين، حال ظهور أحدهم عبر وسائل الإعلام دون العودة إليه.

وظهر عماد فتحى فى أحد البرامج التليفزيونية الأسبوع الماضى، بجانب كريم العراقى الظهير الأيمن للفريق، ما أدى لفرض عقوبة مالية على الثنائى طبقا للائحة.

وأجرى اللاعب مكالمة هاتفية بعبد الظاهر السقا لمعرفة أسباب العقوبة ليتضح أن صانع ألعاب الزمالك السابق لا يعرف بالقرار من الأساس بسبب تغيير هاتفه المحمول وعدم وجوده على جروب الواتس آب.

ورغم اقتناع السقا بمبررات اللاعب، خاصة أنه كان بعيدا عن الفريق الفترة الماضية بسبب تواجده بألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبى، إلا أنه رفض إلغاء العقوبة، مؤكدا له أنه فرض نفس العقوبة على زميله كريم العراقى، ولابد من توقيعها عليه أيضا وهو ما تفهمه اللاعب فى النهاية.