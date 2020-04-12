شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد المغربى معلقا على تأجيل مباراة الاهلى: قرار سليم وصحة الجميع أهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمد طلال، عضو مجلس إدارة نادي الوداد المغربي، على قرار تأجيل مواجهات نصف نهائي دوري أبطال افريقيا .

وجاء محمد طلال في تصريحات تلفزيوينة قائلا "قرار كاف يأتي نظرا للظروف العالمية وصحة وسلامة الجميع أهم من كل شيء و القرار سليم وننتظر تحديد الموعد الجديد، اللاعبون يتدربون في منازلهم استعداد للمواعيد الجديدة"

وأشار محمد طلال على مواجهة الرجاء الافتراضية لدعم متضرري فيروس كورونا قائلا "تم بيع 15 الف تذكرة في مواجهة الرجاء الافتراضية لدعم متضرري الفيروس و ننتظر بيع عدد تذاكر أكبر من أجل دعم المتضررين ونتمنى عودة النشاط من جديد" .

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تأجيل منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية إلى أجل غير مسمي، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأصدر الكاف بيانا رسميا جاء نصه: "فى ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتطورة بشأن فيروس كورونا وسط الإغلاق فى معظم البلدان، قررت لجنة الطوارئ فى كاف تأجيل المباريات التالية حتى إشعار آخر:

- مجموع مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية: مباراة الذهاب فى الفترة من 1-3 مايو و 8-10 مايو 2020 .

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- تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA: من المقرر فى البداية من 1 إلى 3 مايو ومن 15 إلى 17 مايو 2020 .

سيتم الإعلان عن جدول جديد فى الوقت المناسب.

وفى الوقت نفسه، تراقب CAF الوضع عن كثب وتعمل مع السلطات ذات الصلة مثل منظمة الصحة العالمية بشأن تأثير الفيروس على القارة.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقى حدد الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل لإقامة دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

ويواجه الأهلى نظيره فريق الوداد المغربى، بينما الزمالك يقابل الرجاء المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وعلى مستوى الكونفدرالية، يلعب بيراميدز مع حوريا الغينى.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، فى توقف جميع المسابقات المحلية والقارية، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.