شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعجل فخر الدين بن يوسف لحسم مصيره بعد قرار الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر مسئولى النادى الاسماعيلى ، التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق بقرار اتحاد الكرة المنتظر تطبيقه فى الموسم الجديد بالتراجع عن معاملة لاعبى شمال أفريقيا كلاعب محليين ، حيث قال أعضاء الجهاز الفنى للاعب المتواجد فى تونس نظراً للظروف الراهنة وأزمة كورونا، أن ناديه يتمسك بإستمراره وقيده كلاعب أجنبى فى حالة موافقته على الاستمرار مع الدراويش بالموسم الجديد ، ويرتبط فخر الدين بن يوسف بتعاقد مع الاسماعيلى ينتهى بنهاية الموسم الحالى حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 6 شهور فقط فى يناير الماضى فى صفقة انتقال حر.

وطالب مسئولى الاسماعيلى ، المهاجم التونسى بسرعة حسم مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل حتى يستطيع الجهاز الفنى للدراويش ترتيب قائمة أولوياته فى التعاقدات الجديدة والراحلين.

وفى وقت سابق كشف مصدر بالجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى أن ناديه سيجرى عملية تقييم للاعبيه الأجانب فى نهاية الموسم لتحديد الراحلين والمستمرين بالموسم الجديد، تماشياً مع قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب. وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "الأولوية بالنسبة لنا هى استمرار التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق بعد تألقه مع الفريق، وفى حال تمديد تعاقدنا مع اللاعب سيتم قيده كلاعب أجنبى بعد انتهاء ميزة قيد لاعبى شمال أفريقيا كلاعبين محليين"

وأضاف المصدر، "وفى حال رحيل فخر الدين بن يوسف عن الإسماعيلى بنهاية عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم لن يكون لدينا لاعبين من شمال أفريقيا لأن العراقى همام طارق مسجل كلاعب أجنبى."

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وتابع المصدر، "فى نهاية الموسم سيكون هناك تقرير مفصل عن مستوى اللاعبين الأجانب همام طارق وفخر الدين بن يوسف وبيكيتى سيلفا وشيلونجو وكادو لحسم مصيرهم بعد تحديد موقف عودة بطولة الدورى من عدمها".

ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتى تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز.

وأرسل اتحاد الكرة لائحة شئون اللاعبين إلى جميع الأندية، وتضمنت عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.

كشف مصدر باتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى سارى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى، ولا توجد نية لمد القرار للموسم المقبل سواء تم استكمال الدورى هذا الموسم أو تم الغاؤه.

وتابع أن اتحاد الكرة أخطر الأندية مطلع الموسم الجارى أن اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى، لمدة موسم واحد فقط، وعلى الأندية أن توفق أوضاعها وفقا لهذا القرار، موضحا أن اتحاد الكرة لا ينوى مد القرار حتى فى حالة إلغاء الدورى.