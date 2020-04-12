شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعاقدات بيراميدز عن أحمد فتحى: طموحه المشاركة فى كأس العالم 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، إن صفقة التعاقد مع أحمد فتحي ظهير أيمن النادى الأهلي ومنتخب مصر، ليست للشو الإعلامي، خاصة وأن اللاعب يعد قيمة كبيرة تُضاف إلى بيراميدز.

أوضح مدير التعاقدات، أن بيراميدز اعتاد ضم اللاعبين الكبار، موضحًا أن التفاوض بدأ مع اللاعب بعد انتقالات يناير الماضي، مشيرًا إلى أن فتحي كان صريحًا ولم يساوم بيراميدز.

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وواصل: "المسألة لدينا ليست المال فقط، لدينا منظومة احترافية، وأحمد فتحي لديه طموح للمشاركة في كأس العالم 2022 وتحقيق طموح النادي بحصد البطولات".

وتعاقد مسئولى نادى بيراميدز مع أحمد فتحى، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات مقبلة فى صفقة انتقال حر، وذلك بعد أن رفض اللاعب تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء والرحيل بنهاية تعاقده بنهاية الموسم الجارى.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن اللاعب سينضم لصفوف الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، على أن ينتهى التعاقد بعد مرور ثلاث سنوات بما يعنى انتهائه عام 2023.