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شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ : "طالما مش عايزين.. نقطع الرزق ليه.. ربنا معاه" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية فى السعودية عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا " مدام مش عاوزين ... نقطع الرزق ليه ... ربنا معاه " .
فتحي الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدا من أهم لاعبي كرة القدم في مصر طوال التاريخ كونه خاض 132 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام 2002 وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.
ويمتلك النجم الكبير سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري 10 مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري 3 مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري 3 مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.
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