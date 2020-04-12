شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رسالة وائل جمعة لـ "احمد فتحى" بعد إعلان انتقاله لنادى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم وائل جمعة، صخرة دفاع المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، على تهنئه صديقه احمد فتحي على انضمامه لنادي بيراميدز ورحيله عن القلعة الحمراء.

ونشر الصخرة صورة لهما من إحدى المباريات، معلقا: "مساء الفل.…نهاية مشوار احمد فتحي مع النادي الاهلي وانتقاله الي بيراميدز شكرا لأحمد فتحي علي الفترة اللي قضيتها داخل جدران نادينا العزيز ودافعت عنه بكل فخر واخلاص.. النادي الاهلي لم يقصر في محاوله الاحتفاظ بيك ولكنه في النهاية اختيارك ولابد من احترامه".

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وأعلن نادي بيراميدز عن نجاحه في اتمام التعاقد مع النجم الكبير أحمد فتحي، قائد منتخب مصر الوطني، في صفقة انتقال حر.

فتحي الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدا من أهم لاعبي كرة القدم في مصر طوال التاريخ كونه خاض ١٣٢ مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام ٢٠٠٢ وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.

ويمتلك النجم الكبير سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري ١٠ مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري ٣ مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا ٣ مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري ٣ مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت ٢٠ سنة.