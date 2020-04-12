شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات متأخرة في الأهلي وموعدها بالصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب كل فترة انتقالات يحاول مسئولو الأهلي التنقيب عن أفضل العناصر سواء في الدوري المصري أو في الخارج لضمهم لدعم الفريق بالشكل المطلوب، إلا أن هناك عدد من الصفقات المستعصية على الإدارة الحمراء للاعبين دخلت الإدارة في مفاوضات لضمهم على مدار أكثر من فترة انتقالات إلا أنها لسبب أو لأخر لم تتم فيما مضى، وأصبح وقت العودة من جديد للتفاوض لضمهم أو ضم بعضهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ومن أبرز هؤلاء :

باهر المحمدي

يعد باهر المحمدي واحد من أهم المطلوبين في الأهلي بالسنوات الماضية ولكن بعد رحيل أحمد فتحي عن الأهلي بنهاية الموسم سيكون ضم باهر المحمدي بمثابة الضرورة الملحة للإدارة الحمراء، ورغم اعلان باهر المحمدي أنه لن يلعب فى مصر لغير الإسماعيلي وأن هدفه فى الفترة المقبلة هو خوض تجربة الاحتراف، إلا أن اللاعب دخل بالفعل في مفاوضات متقدمة مع الأهلي.

طاهر محمد طاهر

أعلن محسن صلاح رئيس المقاولون العرب أن إدارة ناديه اتفقت مع طاهر محمد طاهر نجم هجوم الفريق على رفض عروض القطبين لضمه، على أن يكون تسويقه في المرحلة المقبلة خارجياً أملاً في تكرار تجربة محمد صلاح معه، وهو ما حدث خلال فترات الانتقالات السابقة أيضاً حيث دخل الأهلي في مفاوضات سابقة لضم طاهر محمد طاهر إلا أن المقابل المادي وقف حائلاً دون إتمام الصفقة، حيث طلب المقاولون العرب في وقتها الحصول على 35 مليون جنيه إلا أن الإدارة الحمراء رأت في وقتها أن المبلغ مُبالغ فيه للغاية، وأصرت على دفع 25 مليون جنيه فقط، وهو ما تسبب في تعطيل الصفقة.

إيكيلي

عاد النيجيري إيكيلي مهاجم لوزيرن السويسري من جديد لحسابات الأهلي بتوصية من فايلر والذى كان يرغب بشدة فى ضمه خلال الميركاتو الشتوى الماضى، إلا أن المفاوضات بين الناديين لم تُكلل بالنجاح، وتكمن الصعوبة في ضم ايليكي بسبب السعر الموضوع من ناديه لبيعه والذى يتخطى الـ4 ملايين يورو وبالتالى سيجد الأهلي صعوبة كبيرة في ضم اللاعب حال عدم نجاحه في تخفيض المبلغ المطلوب في عملية التفاوض.

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رجب بكار

أرتبط أسم رجب بكار بالنادي الأهلي منذ سنوات بعد تألق اللاعب الكبير في الدوري المصري، إلا أن الامر لم يكن ملحاً في ظل وجود أحمد فتحي ولكن بعد رحيل الجوكر أصبح رجب بكار قريباً من القلعة الحمراء من أي وقت مضى.

أحمد حجازي

مع كل فترة انتقالات يرتبط أسم أحمد حجازي بالعودة من جديد للنادي الأهلي، حيث يوجد حالة من الندم داخل الإدارة الحمراء من الموافقة على عودة أحمد حجازى لأوربا بعد لعبه وتألقه بقميص الأهلي، وبالتالي لا تفوت الإدارة الحمراء أي فرصة للتفاوض مع أحمد حجازى واعادته من جديد.

أحمد حجازي أكد لإدارة الأهلي أنه في حال عودته ستكون وجهته الأهلي الذي خاض معه فترة ناجحة بعد تجربة فيورتينا الإيطالي، قبل العودة للاحتراف الخارجي من جديد عبر بوابة الدوري الإنجليزي.

أسامة جلال

يقدم أسامة جلال مستوى جيد مع فريقه انبي منذ حصوله على فرصة اللعب ليتأكد البعض أن لاعب المنتخب الأوليمبي هو مستقبل دفاع مصر في الفترة القادمة، الأمر الذي جعل إدارة الأهلي تحاول اقناع إدارة إنبي بالاستغناء عن اللاعب منذ الموسم الماضي.