الامارات | انفراجة في الملاحقة القضائية السويسرية ضد جوزيف بلاتر

شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة في الملاحقة القضائية السويسرية ضد جوزيف بلاتر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحافية بسويسرا، أول من أمس، أن القضاء المحلي قرر وقف تحقيق من اثنين فتحهما بحق الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جوزيف بلاتر، الموقوف بشبهات فساد وسوء استغلال مالي.

وأكدت صحيفتا «لوموند» الفرنسية و«زودويتشه سايتونغ» الألمانية، أن مكتب المدعي العام السويسري قرر ختم التحقيق والملاحقات بحق بلاتر (84 عاماً)، في قضية بيع حقوق بث تلفزيوني إلى الاتحاد الكاريبي لكرة القدم (سي إف يو)». ووصفت «لوموند» هذه الخطوة بـ«نصف انتصار قضائي لبلاتر».

وكان الادعاء السويسري قد فتح، منذ عام 2015، هذا التحقيق بحق بلاتر على خلفية «شبهات إدارة غير عادلة وخرق للثقة». وأشارت «لوموند» إلى أن شبهات القضاء كانت تتمحور حول توقيع الرئيس السابق للاتحاد الدولي، في عام 2005، «عقداً لا يصبّ في مصلحة (فيفا)» مع الاتحاد الكاريبي، الذي كان برئاسة الترينيدادي جاك وورنر، الموقوف مدى الحياة من الاتحاد الدولي والمتهم من القضاء الأميركي.

ويعد وورنر أحد أبرز وجوه فضيحة الفساد التي هزت «فيفا» منذ 2015، وأدت إلى الإطاحة برؤوس كبيرة أبرزها بلاتر نفسه، الذي تولى رئاسة «فيفا» عام 1998، بعدما تولى أمانته العامة لنحو 17 عاماً أيضاً. وتشير التقارير إلى أن بلاتر منح الاتحاد الكاريبي حقوق البث لمونديالي لجنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014، بمبلغ 600 ألف دولار أميركي، أي أدنى بكثير من قيمتها السوقية. وأتاح ذلك لوورنر تحقيق أرباح شخصية من إعادة بيع الحقوق، تقدر بما بين 15 و20 مليون دولار.