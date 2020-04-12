الامارات | «خورفكان للمعاقين» يطلق مبادرة لصيانة الكراسي المتحركة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق نادي خورفكان للمعاقين مبادرة جديدة تدعم الرياضيين من أصحاب الهمم، خصوصاً في ظل التزامهم بالبقاء في البيت بالفترة الراهنة لدعم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا. وقال رئيس اللجنة الرياضية بالنادي، لؤي سعيد لـ«الإمارات اليوم» إنها تتعلق بالمتابعة المنزلية لصيانة الكراسي المتحركة والمعدات الرياضية داخل البيت دون تكليف الرياضيين للحضور إلى النادي، مؤكداً أن الأجهزة العلاجية مشمولة أيضاً بالمبادرة. وأوضح: «تقوم اللجنتان الرياضية والإعلامية بالبحث عن تقديم الدعم للرياضيين في كل الأوقات، وفي هذا الوقت تحديداً، لتجنيبهم التوقف عن ممارسة الرياضة». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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