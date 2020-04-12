الامارات | لاعبون ومدربون هزموا «كورونا» في وقت قياسي

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون ومدربون هزموا «كورونا» في وقت قياسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب فيروس «كورونا» بقسوة ساحة الكرة العالمية، بعد أن تسبّب في شلل تام لنشاط «الساحرة المستديرة»، ولم يَسْلم من عدواه اللاعبون والمدربون والعاملون في معظم أندية الكرة، خصوصاً في أوروبا.

ووصلت إصابات اللاعبين والمدربين إلى نحو 67، إلا أن الأمر الإيجابي سرعة شفائهم دون غيرهم، بالنظر إلى قوة جهاز المناعة لديهم، حيث سجلوا وقتاً قياسياً في هزيمة المرض، بحسب ما جاء في مختلف وسائل الإعلام وبلغ معدلها 10 أيام، مقارنة بأسبوعين للحالات العادية، وشهر أو أكثر للحالات الصعبة، ولعل أبرزهم مدرب أرسنال اللاعب الدولي السابق، مايكل أرتيتا، وكذلك نجم يوفنتوس، الأرجنتيني باولو ديبالا، وآخرون ترصدهم «الإمارات اليوم»، في التقرير التالي.

1ـ باولو ديبالا

بدأت قصة الأرجنتيني ديبالا مع المرض بشائعة نفاها اللاعب ونادي يوفنتوس، ثم بعد أسبوع كشف الأرجنتيني، باولو ديبالا، بنفسه إصابته بالمرض، في 22 مارس الماضي. وعاد اللاعب ليعلن شفاءه بشكل متسرع، ليتبين أنه لايزال ملاحقاً له، لكن صحيفة «أس» الإسبانية أكدت أن اللاعب شفي بشكل تام، مطلع الشهر الجاري، بعد نحو 10 أيام من إعلان الإصابة.

2ـ تيمو هوبرز

أعلن نادي «هانوفر 96» الألماني، في 11 مارس الماضي، إصابة ظهيره الأيسر، تيمو هوبرز، بفيروس «كورونا» المستجد، ليصبح هوبرز أول لاعبي الكرة حول العالم الذين أصابهم الفيروس التاجي، قبل أن يعلن النادي ذاته، قبل أيام، عن الشفاء التام للاعبه البالغ من العمر 26 عاماً.

3ـ كالوم هودسون أودوي

شهد 13 مارس الماضي، الإعلان عن أول إصابة في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ»، وذلك بعد أن أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن إصابة مهاجمه، كالوم هودسون أودوي، إلا أن كالوم سرعان ما نجح في التعافي من الإصابة بالفيروس التاجي، بعد رحلة استشفاء امتدت 10 أيام.

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4ـ مايكل أرتييتا

يعد الإسباني مايكل أرتيتا من أوائل المدربين والرياضيين عموما، الذين تم الإعلان عن إصابتهم، في النصف الأول من مارس الماضي، وبالضبط يوم 13. وفي ذلك وقت تبينت إصابة رئيس ومالك نادي أولمبياكوس اليوناني بالفيروس إيفانجيلوس ماريناكيس، وكان قد سلم على أعضاء ولاعبي أرسنال والمدرب، خلال لقاء بين الفريقين في الدوري الأوروبي. ولم تمضِ سوى 10 أيام أو أقل حتى أعلن النادي اللندني الشفاء التام لمدربه.

5- جميع لاعبي فالنسيا

أعلن نادي فالنسيا، مطلع الشهر الجاري، عن شفاء جميع لاعبيه وكذلك أعضاء الجهاز الفني الذين أصيبوا بفيروس «كورونا»، الذين بلغ عددهم 35% من عناصر الفريق، الذين طالهم الوباء، ومن ضمنهم المدافع الأرجنتيني إيزيكسل غاراي، والظهير البرتغالي خوسيه لويس غايا، والدولي الفرنسي إلياكيم مانجالا، وامتدت رحلة العلاج إلى نحو 12 يوما تقريباً.

6ـ ثلاثي فيورنتينا

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، أول من أمس، بشكل رسمي عن شفاء لاعبيه الثلاثة الذين أصيبوا بفيروس «كورونا» أخيراً، وهم الإيطالي باتريك كوتروني، والدولي الأرجنتيني جيرمان بيزيلا، والصربي دوسان فلايوفيتش، وأشار النادي إلى أن الثلاثي أجرى فحوصاً جديدة، تبين من خلالها أن النتيجة سلبية للجميع.

قوة جهاز المناعة لدى الرياضيين أسهمت في سرعة شفائهم من فيروس «كورونا».

فالنسيا من أكثر الأندية التي أصيب عدد كبير من لاعبيه وأعضاء جهازه الفني بالوباء.

مدرب أرسنال، مايكل أرتيتا، بين أسرع من شُفي تماماً من المرض.