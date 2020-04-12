الامارات | دوندا: الوصل أجمل محطات مسيرتي.. ووضعه الحالي لا يسمح له بالمنافسة

شكرا لقرائتكم خبر عن دوندا: الوصل أجمل محطات مسيرتي.. ووضعه الحالي لا يسمح له بالمنافسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعد لاعب الوسط الأرجنتيني ماريانو مارتين دوندا، من أبرز اللاعبين الأجانب الذين ارتدوا قميص الوصل، إذ يتذكره دوماً عشاق «الأصفر» بأنه من أفضل لاعبي خط الوسط في الفريق منذ تطبيق الاحتراف في 2008، بينما يرتبط اسم دوندا بالموسم الاستثنائي الذي شهد ترديد اسم الوصل وتناقل أخباره في جميع أنحاء العالم، بعدما تعاقد مع النجم التاريخي للكرة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا لتولي تدريب الوصل.

وأكد دوندا لـ«الإمارات اليوم» أن الفترة التي لعبها مع الوصل هي أجمل محطات مسيرته مع كرة القدم، لافتاً إلى أنه يتابع مباريات دوري الخليج العربي بشكل عام، ونتائج الفريق بشكل خاص، مبيناً أنه سيتجه إلى التدريب في الفترة المقبلة ويتمنّى أن يعود إلى الوصل مدرباً، وقال إن الفريق بوضعه الحالي لا يستطيع المنافسة على الألقاب في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها فرق أخرى، وتحدث عن أمور كثيرة في الحوار التالي:

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