الامارات | وست هام ثاني نادٍ إنجليزي يعلن تأخير دفع رواتب اللاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن وست هام ثاني نادٍ إنجليزي يعلن تأخير دفع رواتب اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل نادي وست هام الإنجليزي لكرة القدم، إلى اتفاق مع لاعبيه ومدربه الاسكتلندي ديفيد مويز، بشأن تعديلات على رواتبهم في الفترة الراهنة، مع توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبات الفريق اللندني النادي الثاني المشارك في الدوري الممتاز الذي يعلن عن خطوة من هذا النوع، غداة إعلان ساوثمبتون عن إجراء مماثل. ولجأ العديد من أندية اللعبة حول العالم إلى خفض رواتب لاعبيها، أو وضع موظفيها في حال من البطالة الجزئية في الفترة الراهنة، بعد تعليق المنافسات بسبب وباء «كوفيد-19»، مع ما يعنيه ذلك من تراجع الإيرادات المالية للأندية، جراء توقف عائدات المباريات وحقوق البث التلفزيوني.

وأكد وست هام، في بيان صحافي، إبرام اتفاق يقوم على أربعة عناوين عريضة، هي: تأخير تسديد جزء من رواتب لاعبي الفريق الأول خلال فترة توقف المباريات، وموافقة رئيسَي مجلس الإدارة، ديفيد ساليفان وديفيد غولد، على ضخ 30 مليون جنيه استرليني من السيولة في النادي، وتأخير دفع الفوائد على قروض المساهمين، واقتطاع 30% من رواتب مويز، ونائبة رئيس مجلس الإدارة كارن برايدي، والمدير المالي أندي موليت.

وأوضح النادي، في بيان، أن المبالغ التي سيتم توفيرها نتيجة هذه الإجراءات «ستتيح دعم البنية التحتية الكاملة للنادي، وتسمح لنا بالإبقاء على الوظائف ومواصلة دفع رواتب الموظفين بنسبة 100%».