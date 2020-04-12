شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: شكرا أحمد فتحي.. دافعت عن الأهلي بكل إخلاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر وائل جمعة، مدافع الأهلي السابق، تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»، وجه خلالها رسالة إلى أحمد فتحي بعد إعلان انتقاله رسميا إلى بيراميدز.

Advertisements

وكتب «جمعة»: «مساء الفل.. نهاية مشوار أحمد فتحي مع النادي الأهلي وانتقاله إلى بيراميدز.. شكرًا أحمد فتحي على الفترة اللي قضيتها داخل جدران نادينا العزيز، ودافعت عنه بكل فخر وإخلاص.. النادي الأهلي لم يقصر في محاولة الاحتفاظ بيك، ولكنه في النهاية اختيارك، ولابد من احترامه».

وأعلن نادي بيراميدز، إتمام إجراءات انضمام أحمد فتحي، قائد منتخب مصر، لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في صفقة انتقال حر.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو لصورة أحمد فتحي أو مع «ورقة الجوكر» وهو اسم الشهرة للاعب تحت تعليق: «تمت».