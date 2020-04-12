شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد إعلان بيراميدز ضم أحمد فتحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تدوينة عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، بعد دقائق من إعلان نادي بيراميدز رسميا ضم أحمد فتحي، لاعب الأهلي.

وكتب آل الشيخ: «مدام مش عاوزين.. نقطع الرزق ليه.. ربنا معاه»، دون الإشارة لأحد في تدوينته.

Advertisements

وأعلن نادي بيراميدز، إتمام إجراءات انضمام أحمد فتحي، قائد منتخب مصر، لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في صفقة انتقال حر.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو لصورة أحمد فتحي أو مع «ورقة الجوكر» وهو اسم الشهرة للاعب تحت تعليق: «تمت».

ومن جانبه، أعرب هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن سعادته بإتمام صفقة انضمام أحمد فتحي، قائد منتخب مصر، لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال سعيد، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وجود فتحي في نادي بيراميدز أمر رائع، لأنه إضافة بالفعل لأي مكان يتواجد فيه خاصة في ظل خبراته الهائلة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب، موضحا أن الكل يعلم مدى أهمية صفقة بحجم أحمد فتحي وكان دائما اللاعب الأهم والأفضل في الأندية التي لعب في صفوفها وكذلك منتخب مصر».