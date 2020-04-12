شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضم أحمد فتحي.. المدير الرياضي لبيراميدز: تعاقدنا مع اللاعب الأهم والأفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن سعادته بإتمام صفقة انضمام أحمد فتحي، قائد منتخب مصر، لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال سعيد، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وجود فتحي في نادي بيراميدز أمر رائع، لأنه إضافة بالفعل لأي مكان يتواجد فيه خاصة في ظل خبراته الهائلة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب، موضحا أن الكل يعلم مدى أهمية صفقة بحجم أحمد فتحي وكان دائما اللاعب الأهم والأفضل في الأندية التي لعب في صفوفها وكذلك منتخب مصر».

وأعلن بيراميدز مساء اليوم السبت، عن إتمام صفقة انضمام أحمد فتحي لصفوف الفريق لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.