شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضم أحمد فتحي.. المدير الرياضي لبيراميدز: تعاقدنا مع اللاعب الأهم والأفضل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن سعادته بإتمام صفقة انضمام أحمد فتحي، قائد منتخب مصر، لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال سعيد، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وجود فتحي في نادي بيراميدز أمر رائع، لأنه إضافة بالفعل لأي مكان يتواجد فيه خاصة في ظل خبراته الهائلة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب، موضحا أن الكل يعلم مدى أهمية صفقة بحجم أحمد فتحي وكان دائما اللاعب الأهم والأفضل في الأندية التي لعب في صفوفها وكذلك منتخب مصر».
وأعلن بيراميدز مساء اليوم السبت، عن إتمام صفقة انضمام أحمد فتحي لصفوف الفريق لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ضم أحمد فتحي.. المدير الرياضي لبيراميدز: تعاقدنا مع اللاعب الأهم والأفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.