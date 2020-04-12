شكرا لقرائتكم أحمد حسن يضع خطة لحل أزمة أندية الدرجتين الثالثة والرابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، خطة لحل أزمة أندية الدرجتين الثالثة والرابعة في ظل تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وقال الصقر في تصريحات تلفزيونية: "لو كل نادي في الدوري الممتاز مليون جنيه، هيتم جمع 18 مليون وربما تزيد لقدرة بعض الأندية على دفع مبلغ أكبر"

وتابع: "واتحاد الكرة يدعم ب4 مليون ومثلهم من وزارة الشباب، وبكده هيكون هناك 25 مليون جنيه من المنظومة الرياضية بخلاف رجال الأعمال واللاعبين المقتدرين"