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أحمد حسن يضع خطة لحل أزمة أندية الدرجتين الثالثة والرابعة

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جدة - عمرو شويل وضع الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، خطة لحل أزمة أندية الدرجتين الثالثة والرابعة في ظل تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس .

وقال الصقر في تصريحات تلفزيونية: "لو كل نادي في الدوري الممتاز مليون جنيه، هيتم جمع 18 مليون وربما تزيد لقدرة بعض الأندية على دفع مبلغ أكبر"

وتابع: "واتحاد الكرة يدعم ب4 مليون ومثلهم من وزارة الشباب، وبكده هيكون هناك 25 مليون جنيه من المنظومة بخلاف رجال الأعمال واللاعبين المقتدرين"

 

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