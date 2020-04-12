شكرا لقرائتكم محمد يوسف: مينفعش فتحى يقعد مع مسئولي الأهلى وياخد مهلة وهو حاسم قراره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف مدرب الأهلى السابق، أنه كان يتمنى أن يحسم أحمد فتحى لاعب الأهلى ،موقفه مع الفريق من أول جلسة والإعلان عن قراره.

وأوضح محمد يوسف خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: كنت أتمنى أن يحسم أحمد فتحى موقفه مع الأهلى من أول جلسة، أصله مينفعش يقعد مع مسئولي الأهلى وياخد مهلة 48 ساعة وهو حاسم قراره، مثل ما فعله شريف إكرامى الذى كان واضح من أول لقاء والاكتفاء بالمدة التي قضاها داخل النادى".

وعن تأثير الأهلى، قال يوسف: الأهلى لا يقف على لاعب، فالنادى خيره على كل اللاعبين وعلى فتحى وأنه السبب في تحقيق الجوكر كل هذه البطولات، مؤكدا أن غرفة الملابس ستتأثر برحيل كباتن الفريق الفترة المقبلة ولكن هناك لاعبين يمتلكون شخصية كبيرة قادرة على توعية اللاعبين الصغار".

Advertisements

وعن مشاركة أحمد فتحى، قال مدرب الاهلى السابق: أعتقد أن السويسرى رينيه فايلر لن يعتمد على أحمد فتحى في المباريات المتبقية في عقده، وسوف يركز على محمد هانى وتجهيز بدائل لأحمد فتحى ليكونوا جاهزين للمشاركة، وهانى قادر على سد هذا المركز والتألق فيه كما برهن على ذلك خلال الفترة الماضية وهو ما جعل أحمد فتحى يفكر في المشاركة بعيدا عن الاهلى.

وعن اللاعبين الكبار، قال محمد يوسف: أقدر جدا اللاعبين الكبار في الفريق وطالبت بركات بالعدول عن الاعتزال ولكنه رفض، وكذلك أبو تريكة اعتزل وهو هداف بطولة أفريقيا 2013 وطالبته بالبقاء للعب مباراة السوبر فقط".