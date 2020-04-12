شكرا لقرائتكم خالد قمر: طموح اللاعبين الانتقال لبيراميدز بدلا من الأهلي والزمالك بسبب "الفلوس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري أنه زملكاوي ولكنه كان يرغب في الانتقال للأهلي عدما وقع له مرتين لعدم دخول سئولي القلعة البيضاء في مفاوضات معه، ولرغبته في تمثيل منتخب مصر من خلال اللعب للقطبين، قبل أن يدخل الزمالك في المفاوضات وينهي الصفقة لصالح مع أحمد دويدار ومعروف يوسف مقابل 4.5 مليون جنيه.

أوضح قمر في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت ، أنه أن أرقام لتعاقدات في الدوري المصي مبالغ فيها واللاعبين جميعهم متقاربين من حيث المستوى، ولا يوجد لاعب في مصر يستحق هذه المبالغ وهذه الأرقام محبطة لنا.

أشار إلى أن اللاعبين حاليا طموحها الانتقال إلى بيراميدز بسبب المقابل المالي المغري، رغم أن رغبة الجميع من قبل كان رغبته في الانضمام للأهلي والزمالك، موضحا أن الأهلي هو أصعب فريق واجهه في الموسم الحالي ووادي دجلة في الموسم الماضي.

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استطرد أنه يرى مصطفى محمد من أفضل المهاجمين في مصر لأنه يعمل على تطوير نفسه بشكل مستمر، مؤكدا أنه يراه نفسه الأفضل مع مصطفى محمد وعمر مرعي، مشيرا إلى أن مروان محسن بعيد إلى حد ما لأنه لا يشارك بشكل مستمر مع الأهلي.