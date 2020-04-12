شكرا لقرائتكم قمر: ماروحتش المنتخب رغم تسجيلي 20 هدف وانضميت من الزمالك بربعهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفصح خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري عن طموح الاتحاد التواجد في المربع الذهي ولم اتوقع توديع البطولة العربية على يد الاسماعيلي لأنها كانت في صدارة طموحات لاعبي الاتحاد في بداية الموسم، وفيما يخص توديع النسخة الماضية هو الوقوع في مواجهة مع فريق أوروبي بحج الهلال السعودي الذي يضم لاعبين مميزين للغاية

أوضح قمر في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت ، أن رزاق سيسيه زميلي في الاتحاد كان فارقا معي في الاتحاد ومن الأسباب الرئيسية في غالبية أهدافي ، قائلا: "سجلت 20 هدف مع الاتحاد السكندري في الموسم الماضي ولم أنضم للمنتخب في الوقت الذي سجلت 6 أهداف مع الزمالك فقط وانضممت للمنتخب، ولن أحبط وسأقاتل لتمثيل المنتخب".

أضاف أن عصام الحضري كان حالة خاصة وكان يتدرب بشكل غير طبيعي وهو أسطورة لن تتكرر، وقد يستمر في خوض التدريبات اليومية حتى تخطيه الستين عام.