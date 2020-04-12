شكرا لقرائتكم خالد قمر: صديقي وقع بدالي عقود انتقالي للأهلي ومضيت له مرتين.. ولكن الزمالك اللي خلص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري أن ما حدث في الموسم الماضي من زعيم الثغر لن يتكرر مرة أخرى وهو موسم للنسيان، مشيرا إلى أن لاعبي الاتحاد السكندري ليس لديهم طموح في التتويج بالبطولات كما هو الحال في الأهلي والزمالك، بخلاف أنه يضم لاعبين من دوري الرجة الثانية وتحتاج وقتا للتأقلم على اللعب في الممتاز.

قال قمر في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت ، قدمت أفضل مواسمي في الموسم الماضي 2018 / 2019 ومع ذلك لم أنضم للمنتخب الوطني، ولاعبي الأهلي والزمالك هم الأقرب للانضمام إلى المنتخب، وأرى أنني كنت أستحق التواجد في صفوف الفراعنة.

يعتقد أنه لو استمر في صفوف الزمالك لكانت فرصة انتقاله للمنتخب أقوى ، ولكنه رحل عن الزمالك برغبته لوجود صعوبة في المشاركة مع الفرق الأبيض ، متابعا: "لو قدمت في الزمالك ما أقدمه في الاتحاد لانضممت لصفوف المنتخب".

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كشف أنه وقع للأهلي وانبي ولكن الزمالك أنهى الأمر معه بشكل رسمي، مشيرا إلى أن أحد أصدقائه هو من وقع بالنيابة عنه للأهلي مع علاء عبد الصادق لمشرف على الكرة وقتها، ولكن هذا ليس الشيك الذي تم إيقافي به، وتم إيقافي بالعقد الذي وقعت عليه مع عدلي القيعي، وكان توقيعي سليم خلالها.