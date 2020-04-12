شكرا لقرائتكم خبير لوائح: سيتم تغريم بيراميدز حال عدم مخاطبتهم للأهلي قبل ضم أحمد فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف محمد بيومي، خبير اللوائح، عن مفاجأة بشأن انتقال أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الى صفوف نادي بيراميدز.
وقال بيومي في تصريحات تلفزيونية: "سيتم تغريم بيراميدز في حالة عدم مخاطبتهم للأهلي قبل ضم أحمد فتحي"
وأوضح: "اللوائح تنص أنه يجب على إدارة بيراميدز إخطار إدارة النادي الأهلي بالحصول على توقيع فتحي"
وتابع: "لو لم تقوم إدارة بيراميدز بإبلاغ الأهلي، فانه من المقرر توقيع عقوبة عليهم"
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