شكرا لقرائتكم برادلي: الحضري عنيد ويفكر في نفسه فقط.. واعتزل بعد ابلاغه بإشراك إكرامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الأمريكي بوب برادلي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر أنه وزوجته استمتع بالوقت الذي قضاه في مصر وقت تريب الفراعنة، مؤكدا أنه لن ينسى الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفراعنة من غانا بسداسية وهي المباراة المعروفة بـ"فضيحة كوماسي"

في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت ،: "كنت أتمنى وصول محمد صلاح للقمة وهو إنسان رائع ومتواضع، وساعده توقف الدوري في الانتقال إلى بازل السويسري والتطور وأنا فخور به، وهو نفس الشخص وأهرف انه يحب مصر وكذلك زملائه، وكنت سعيدا بنجاحاته".

تابع: نحن لدينا فريق قوي في لوس أنجلوس وأحاول أن أفعل معه ما فعلته مع منتخب مصر في اللعب للأمام والأداء الجماعي، وكان من الجيد وجود عمر جابر معي وعانى من عدة الإصابات وهو سبب عدم تحمسه للبقاء ولو صبر قليلا لأدى بشكل أفضل، وهناك لاعبين أتمنى ضهم مثل محمد النني ومحمد صلاح وكذلك محمد أبو تريكة سأخذه في أي وقته لأنه يمثل بعض الأسرار بالنسبة لي".

شدد على أنه يتمنى أن يكون موجودا مع منتخب مصر مرة أخرى وقرار الإقالة من تدريب الفراعنة لم يكن قراره وكان يود الاستمرار، وأؤكد أن هؤلاء اللاعبين يحبون بلدهم وألا يكون الحكم عليهم من خلال مباراة، وقلت للاعبين بعد المباراة أنا فخور بكم.

Advertisements

أردف: بالطبع أتمنى العودة إلى مصر لمقابلة أصدقائي وأحب هؤلاء اللاعبين ولدي العديد من الأصدقاء بالقاهرة ، وكان لي أصدقاء بالمنطقة التي أعيش ها وسائقي هاني وكذلك في المطعم الذي كنت أتناول الأكل فيه.

وعن تلقيه عروضا من الأهلي أو الزمالك، أشار إلى أنه يحترم الجميع في مصر خاصة الأهلي والزمالك وجماهير الناديين، مشيرا إلى أن الدوري في مصر كان متوقفا في ذلك الوقت والأهلي هو الوحيد الذي يلعب مباريات رسمية، لذا فضلت الاعتماد على شريف إكرامي في هذه الفترة.

أردف ان عصام الحضري حارس قوي ويريد أن يثبت للجميع أنه على خطأ وتحدثت بكل وضوح قبل مباراة تشيلي، وأكدت له أنني أرغب في اشراك اكرامي وهو لم يتقبل وقرر اعلان اعتزاله اللعب الدولي في الإعلام، وهو لم يكن يتقبل المنافس، وهو عنيد ويفكر في نفسه أكثر ولن يستمر للأبد بالملاعب، موجها الشكر لضياء السيد وكان شخصية هامة وله دور كبير مع الفريق الأصغر سنا قبل قدومي لتدريب الفراعنة وأوجه له الشكر.