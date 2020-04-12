شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يخطر بن يوسف بقرار اتحاد الكرة ويطالبه بتحديد مصيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر مسئولى النادى الاسماعيلى ، التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق بقرار اتحاد الكرة المنتظر تطبيقه فى الموسم الجديد بالتراجع عن معاملة لاعبى شمال أفريقيا كلاعب محليين ، حيث قال أعضاء الجهاز الفنى للاعب المتواجد فى تونس نظراً للظروف الراهنة وأزمة كورونا، أن ناديه يتمسك بإستمراره وقيده كلاعب أجانب فى حالة موافقته على الاستمرار مع الدراويش بالموسم الجديد ، ويرتبط فخر الدين بن يوسف بتعاقد مع الاسماعيلى ينتهى بنهاية الموسم الحالى حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 6 شهور فقط فى يناير الماضى فى صفقة انتقال حر.

وطالب مسئولى الاسماعيلى ، المهاجم التونسى بسرعة حسم مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل حتى يستطيع الجهاز الفنى للدراويش ترتيب قائمة أولوياته فى التعاقدات الجديدة والراحلين.

وفى وقت سابق كشف مصدر بالجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى أن ناديه سيجرى عملية تقييم للاعبيه الأجانب فى نهاية الموسم لتحديد الراحلين والمستمرين بالموسم الجديد، تماشياً مع قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب. وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، "الأولوية بالنسبة لنا هى استمرار التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق بعد تألقه مع الفريق، وفى حال تمديد تعاقدنا مع اللاعب سيتم قيده كلاعب أجنبى بعد انتهاء ميزة قيد لاعبى شمال أفريقيا كلاعبين محليين"

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وأضاف المصدر، "وفى حال رحيل فخر الدين بن يوسف عن الإسماعيلى بنهاية عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم لن يكون لدينا لاعبين من شمال أفريقيا لأن العراقى همام طارق مسجل كلاعب أجنبى."

وتابع المصدر، "فى نهاية الموسم سيكون هناك تقرير مفصل عن مستوى اللاعبين الأجانب همام طارق وفخر الدين بن يوسف وبيكيتى سيلفا وشيلونجو وكادو لحسم مصيرهم بعد تحديد موقف عودة بطولة الدورى من عدمها".

ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتى تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز.