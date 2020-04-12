شكرا لقرائتكم محمد يوسف: هذه حقيقة خلافاتى مع مؤمن.. ولن أعود رجل ثانى مرة أخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف مدرب الأهلى السابق، أنه لم يطالب برحيل مؤمن زكريا لاعب الأهلى الحالي ولا يوجد خلاف بينهما.

وكشف محمد يوسف خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: أنا أول من طالب بضم مؤمن زكريا من نادى إنبى في 2013، ولكن الخلاف المادى هو من وقف في طريق اتمامها بسبب 200 ألف وقتها ورحل للزمالك.

وأوضح مدرب الأهلى السابق، اللغط الذى حدث أثناء تجديده لمؤمن قائلا: أثناء فترة تجديده كان كارتيرون مدرب الاهلى لم يكن يعتد عليه بسبب مستواه في هذا الوقت، فربط مؤمن الجانب الفني بالإدارى ونصحته بعدم الرحيل عن الاهلى خلال هذه الفترة".

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وأضاف محمد يوسف، أنه هو من أعاد مؤمن مرة أخرى للملاعب بعد 8 مباريات لم يشارك فيها بعد رحيل كارتيرون وضميته لكل المباريات باستثناء مباريات أفريقيا لأنه لم يكن مقيدا فى القائمة".

وأكد محمد يوسف، أنه ليس ندمان على العودة لمنصب الرجل الثانى في الأهلى، قائلا: مش ندمان لأنه النادى الذى له فضل عليا طلبنى في هذا المنصب ولكن تعلمت منها كثيرا، ولكن لن أعود مرة أخرى كرجل ثانى في الأهلى، نافيا أن يكون محمود الخطيب قد جامله في هذا المنصب، قائلا: "الخطيب مش هيجامل بالأهلى".